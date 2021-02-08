"Тотальный диктант-2021" пройдет в Якутске 10 апреля

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Якутск стал столицей "Тотального диктанта-2021", автором текста станет писатель Дмитрий Глуховский, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

"Писатель прилетит в Якутск, чтобы прочитать диктант на одной из площадок 10 апреля. Якутск на конкурс (по выбору столицы проекта - ИФ) представил филологический факультет СВФУ", - говорится в сообщении.

В университете отметили, что представленная в этом году концепция диктанта базируется на бережной поддержке языкового многообразия и говоров русского языка.

"Мы хотели, чтобы концепция бережного отношения к говорам вышла в другие регионы России и оказалась востребованной, поскольку продвигает ценности "Тотального диктанта" как проекта, усиливает экспертность", - приводятся в сообщении слова декана филологического факультета СВФУ Галины Жондоровой.

"Тотальный диктант" - ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. По словам организаторов, миссия акции - показать важность грамотности и объединить всех, кто любит русский язык.

Авторами текстов в разные годы были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович и другие литераторы.