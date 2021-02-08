Лавинная опасность объявлена в горах Камчатки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в понедельник региональный противолавинный центр.

"В период с 15 часов 8 февраля по 11 февраля включительно -лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.