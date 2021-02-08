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Один человек погиб при пожаре в деревянном доме в Якутске

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Якутске, погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"В ходе тушения пожара пожарными было обнаружено тело погибшего, личность устанавливается. Огнем повреждена квартира на первом этаже, две квартиры на втором этаже и кровля на общей площади 100 кв.м", - говорится в сообщении.

С места пожара было эвакуировано 10 человек.

На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.

Якутия

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