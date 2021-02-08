Замерзающих в заброшенном доме в Приморье пенсионеров пересилили

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пенсионеров переселили из заброшенного многоквартирного дома городе Дальнегорске Приморского края после прокурорской проверки, главе города вынесено представление.

"На сегодняшний день многоквартирный дом полностью расселен, гражданам предоставлено благоустроенное жилье", - сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Приморского края.

Отмечается, что по итогам проверки, проведенной по жалобам пенсионеров, жилье признано непригодным для проживания, прокурор города в адрес главы Дальнегорска внес представление.

"Несмотря на неудовлетворительное состояние дома, администрация не инициировала вопрос о признании жилых помещений непригодными для проживания. Кроме того, в нарушение статьи 95 Жилищного кодекса РФ жилые помещения маневренного фонда гражданам не предлагались", - отмечает прокуратура.

Кроме того, в доме не работала система водоотведения, при этом с жителей взималась плата за коммунальные услуги. Главе городского отделения "Примтеплоэнерго" также вынесено представление.

Как сообщалось, в социальных сетях появилось видео с обращением семи пенсионеров. Они рассказали, что в многоквартирном доме по адресу ул. Рабочая, 14 в Дальнегорске во многих квартирах, в подъезде, нет окон, дверей, перебои с водой и отоплением, а городские власти не реагируют на их жалобы. Дом практически заброшен и пожилые люди опасаются за свою безопасность из-за регулярных набегов бомжей.

Прокуратура после публикации видеообращения начала проверку.

В свою очередь администрация города сообщила, что в последние три года жильцы этого дома с жалобами не обращались, а ранее им разъяснили, какие документы надо предоставить, чтобы встать в очередь нуждающихся в жилье, однако люди эти документы не предоставили.

Глава Дальнегорска накануне встретился с жителями.

"При удручающем внешнем виде жилого дома, тем не менее, условия в квартирах удовлетворительные: водоснабжение и электроснабжение имеется, температура радиаторов достигает 60 градусов. Но поскольку основная часть дома нежилая, в квартирах довольно прохладно. Как отмечают специалисты, в настоящее время законных оснований для переселения жителей нет", - говорится в сообщении.