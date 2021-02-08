Ребенок выпал из окна больницы в Забайкалье

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пятилетний мальчик выпал из окна детской клинической больницы Забайкальского края, он находится в реанимации.

"Прокуратура Забайкальского края организовала проверку информации о получении телесных повреждений пятилетним ребенком, находящимся на лечении Краевой детской клинической больницы, выпавшем из окна 7 февраля", - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В региональном Минздраве "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время мальчик находится в реанимации.