Жительница Оренбуржья задержана по подозрению в убийстве внучки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства маленького ребенка в городе Орске Оренбургской области.

Региональное СУ СКР сообщает, что в ночь на понедельник около многоквартирного жилого дома по улице Короленко было обнаружено тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами шеи.

По подозрению в преступлении задержана 60-летняя местная жительница - бабушка убитого ребенка.

По версии следствия, она убила малышку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемая задержана. По факту убийства возбуждено уголовное дело.