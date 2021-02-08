Жительница Оренбуржья задержана по подозрению в убийстве внучки
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства маленького ребенка в городе Орске Оренбургской области.
Региональное СУ СКР сообщает, что в ночь на понедельник около многоквартирного жилого дома по улице Короленко было обнаружено тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами шеи.
По подозрению в преступлении задержана 60-летняя местная жительница - бабушка убитого ребенка.
По версии следствия, она убила малышку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемая задержана. По факту убийства возбуждено уголовное дело.