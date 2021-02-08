ЕСПЧ обязал Россию лечить женщину с редким заболеванием

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал предоставить 31-летней жительнице Сочи Ксении Швецовой, страдающей редким заболеванием, дорогостоящее лекарство, которым чиновники в Краснодарском крае отказывались снабжать больную, ссылаясь на нехватку денег, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Швецовой Бориса Малахова.

ЕСПЧ обязал власти РФ предоставить пациентке препарат "Элизария" (международное название - "Экулизумаб") в пятницу, 5 февраля, отмечает издание.

У Швецовой еще в 2012 году диагностировали апластическую анемию с синдромом ПНГ (пароксизмальная ночная гемоглобинурия, редкое заболевание кроветворной системы, которое может привести к гибели человека всего за несколько месяцев). Жительница Сочи с 2014 года раз в две недели бесплатно получала "Элизарию". Однако в сентябре прошлого года, по словам Малахова, кубанский Минздрав отказался выдавать лекарство, объяснив это недостатком финансирования.

Представители Швецовой обратились в Первомайский суд Краснодара, который аргумент о нехватке денег отверг и в декабре прошлого года обязал возобновить выдачу лекарства, рассказал адвокат. Однако региональный Минздрав обжаловал это решение.

В прошлый четверг, 4 февраля, НКО "Правовая инициатива" (правозащитная организация, признана в РФ иноагентом) обратилась в ЕСПЧ, попросив применить "правило 39" — вынести экстренное постановление по делу, где речь идет об угрозе жизни и здоровью.

"В деле Ксении такой риск есть, так как она более пяти месяцев не получает жизненно необходимое лекарство", - пояснила старший юрист "Правовой инициатива" Татьяна Саввина. Уже на следующий день ЕСПЧ принял решение в пользу Швецовой. Данное решение является обязательным для властей РФ, они обязаны до 5 марта отчитаться об его исполнении, добавила юрист.