В Башкирии партия "Спутника V" отправлена на карантин из-за штрихкода

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав Башкирии не смог начать вакцинацию от коронавируса прибывшим на прошлой неделе препаратом "Спутник V" из-за неправильного штрихкода.

Как сообщил глава регионального ведомства Максим Забелин, на прошлой неделе поступила партия вакцины в количестве 14 390 доз, однако было выявлено несоответствие информации по штрихкоду на вторичной упаковке и в государственном реестре лекарственных средств.

Ведомство сообщило об этом в Минздрав РФ, Росздравнадзор и производителю вакцины.

Забелин добавил, что в ночь на 8 февраля в республику доставлены еще 2 160 доз препарата, в настоящее время проходит его приемка.

С момента начала вакцинации от COVID-19 республика получила 39 тыс. доз "Спутника-V", сообщил министр. Первым компонентом препарата вакцинированы 24 тыс. человек, вторым компонентом - 8 тыс.