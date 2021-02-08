"Интерфакс" заключил договор об использовании облачного сервиса SberCloud

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, заключила контракт с Группой "Интерфакс" на предоставление облачных мощностей для размещения главного новостного сайта Interfax.ru, посещаемость которого в 2020 году выросла более чем на 20%.

Миграция в облако SberCloud повысит стабильность и надежность этого интернет-ресурса, а масштабируемая облачная инфраструктура обеспечит его непрерывную работу. Перенесенные в облако кэширующие сервисы не только ускорят работу сайта, но также снизят нагрузку на внутрикорпоративные ИТ-системы "Интерфакса", упростят редакционную работу. Облачные сервисы SberCloud также позволят "Интерфаксу" повысить скорость и эффективность веб-разработки.

Подробно о том, как "Интерфакс" начал использовать SberCloud - в нашем информационном проекте sbercloud.interfax.ru

По словам управляющего директора SberCloud Андрея Зотова, "Интерфакс" - высокотехнологичная компания, где в процесс получения, обработки и своевременного предоставления информации вовлечены сотни специалистов. От того, насколько быстры и надежны ИТ-системы компании, зависит ее текущая операционная работа, завтрашний успех.

"Я уверен, что облачные решения оптимальны для таких передовых компаний, как "Интерфакс". Надежность и быстрая масштабируемость облачных информационных систем гарантирует безотказную работу их интернет-ресурсов, а облачная архитектура увеличивает эффективность ИТ-разработки и сокращает time-to-market новых информационных продуктов и услуг. Мы горды тем, что смогли предложить "Интерфаксу" облачные сервисы, соответствующие его высоким требованиям", - подчеркнул Зотов.

Как отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям "Интерфакса" Евгений Климов, "наш публичный ресурс Interfax.ru для многих пользователей Рунета является первоисточником оперативной информации. Сайт входит в топ самых популярных новостных ресурсов и особенно востребован при активной событийной повестке. Именно облачные решения позволяют нам поддерживать высокие стандарты доступности при любых скачках трафика".

"Мы считаем, что "облачные сервисы" — это новый стандарт построения корпоративных систем", - заявил Климов.

SberCloud — облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера "Кристофари" — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем СПАРК, СКАН, Маркер, X-Compliance, RU Data, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств – "Интерфакс". Клиентами "Интерфакса" являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.