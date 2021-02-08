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Пьяный водитель пытался сбежать в Петербурге, зацепившись за поезд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга задержала пьяного водителя каршеринга, который попытался скрыться на проходившем мимо поезде.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, в ночь на понедельник в Кировском районе сотрудники ДПС на Промышленной улице попытались остановить автомобиль каршеринга Nissan Qashqai, но водитель проигнорировал требования полиции и увеличил скорость. Сотрудники ДПС начали преследование и применили оружие.

"На улице Калинина правонарушитель был загнан в тупик, но решил не сдаваться. Водитель каршеринга бросил автомобиль и попытался скрыться на проходившем мимо поезде, пытаясь зацепиться за вагон, но был задержан", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Оправдывая свои действия, нарушитель заявил, что у него день рождения. Его доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

В ту же ночь полицейские со стрельбой пытались остановить водителя в Калининском районе города, который нарушал правила дорожного движение и игнорировал требования полиции. Водителю удалось скрыться, но позже его задержали.

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