Экс-судью из КЧР привлекут в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила представление председателя СК России и дала согласие привлечь в качестве обвиняемого по уголовному делу бывшего мирового судью Урупского района Карачаево-Черкесии Максима Якуша. Он, как предполагается, стал виновником гибели двух человек в дорожной аварии, сообщили "Интерфаксу" в ВККС.

"В частности, ВККС дала согласие на привлечение судьи в отставке Якуша М.М. в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал представитель Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

ДТП произошло 12 мая 2018 года на 44 км федеральной автодороги "Кавказ".

Водитель автомобиля Toyota Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. В результате 19-летний пассажир Kia скончался на месте. Позднее в реанимационном отделении республиканской клинической больницы скончался второй пассажир Kia Rio.

Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что подозреваемый – судья мирового суда КЧР Якуш.

В октябре 2018 года председатель Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи Урупского района КЧР Якуша, который подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ).