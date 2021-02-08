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Врачи приняли преждевременные роды в холодном чуме на Ямале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На Ямале врачи из Салехарда добрались в метель на вертолете и снегоходе до чума жительницы тундры, у которой начались преждевременные роды, сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Роды прошли благополучно, мать и ребенок уже доставлены в перинатальный центр Салехардской окружной клинической больницы.

Накануне родов в диспетчерскую санавиации поступил вызов о помощи беременной женщине, которая жаловалась на боли в животе. К ней в тундру выехали врачи с лекарствами, аппаратом ИВЛ и кювезом для новорожденных. На месте они констатировали, что у женщины роды начались на сроке около 33 недель. Ситуацию осложняли погодные условия, и температура воздуха в чуме была неблагоприятной для появления на свет недоношенного ребенка.

"Женщина стояла на учете по беременности у врача акушера-гинеколога. Наблюдалась нерегулярно, так как проживает в тундре. Роды пришлось принимать в чуме", - сообщила через пресс-службу акушер-гинеколог Салехардской ОКБ Диана Ельцова.

Бригаду медиков до тундры и обратно сопровождала съемочная бригада телеканала "Россия 1". Пост о случившемся появился в одном из местных пабликов во "ВКонтакте" 30 января. Человек, который представился как отец ребенка, в комментариях уточнил, что электричество и вода на стойбище проведена.

ЯНАО Салехард Ямал Диана Ельцова

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