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"Сухой" попробует научить истребители слушаться взгляда и голоса

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Сухой", разработчик боевых самолетов Су-34, Су-35 и Су-57, попробует разработать систему управления истребителем с помощью взгляда и голоса, сообщил начальник отдела кабин ОКБ "Сухого" Никита Дорофеев. Он сказал это корпоративному журналу ОАК "Горизонты".

Дорофеев напомнил, что прототип речевой системы управления был сделан еще в 90-е годы, и она "тогда уже устойчиво работала".

"Однако сейчас мы ставим перед собой задачу научить систему понимать не заученные фразы, а контекст. Чтобы летчику не нужно было в экстремальных условиях судорожно вспоминать, какую точно фразу он должен произнести", - объяснил эксперт.

"Еще одно направление исследований - управление взглядом. (...) Уже существуют прототипы такой системы. После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры. Но это на стенде. В полете все может быть значительно сложнее", - сказал он.

Начальник отдела добавил, что из кабины не исчезнут рукоятки, сенсоры и кнопки, так как "управление голосом и взглядом в будущем все же не будут всеобъемлющими, а займут свою нишу, где это будет для летчика более удобным".

Компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 в интересах Минобороны, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжёлым ударным беспилотником "Охотник".

ОАК Сухой Никита Дорофеев Минобороны

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