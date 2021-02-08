В ХМАО 2 дагестанцев осудили за убийство бизнесмена из кровной мести

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Суд Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник огласил приговор двум уроженцам Дагестана, которых признал виновными в убийстве из кровной мести директора ТРЦ в городе Когалым, сообщает следственное управление СКР по округу.

Преступление было совершено почти 13 лет назад. По данным ведомства, дагестанцы решили расправиться с бизнесменом, так как считали его причастным к покушению на своего родственника. Нападавших было четверо. Двое вооружились автоматами Калашникова с глушителями.

4 марта 2008 года бандиты подкараулили жертву у его дома. Мужчина был убит несколькими выстрелами. Нападавших не смутило даже то, что он вел за руку ребенка. Во время нападения он не пострадал. Ранен также был водитель бизнесмена, но пострадавший остался жив благодаря подоспевшей помощи.

После убийства преступники уехали в Дагестан, где жили по поддельным документам. От следствия они скрывались более 10 лет. Один из них был задержан в октябре 2019 года в Махачкале, второй - в феврале 2020 года в Оренбурге.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия), п. "е, ж" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "а, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, и покушение на убийство двух лиц), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование поддельного паспорта гражданина).

Один из нападавших приговорен к 20 годам лишения свободы, второй - к 12-ти. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее еще двое соучастников убийства были осуждены к 18 и 6-ти годам лишения свободы, также в колонии строгого режима.