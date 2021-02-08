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Глава Российской академии образования ушел в отставку

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко покинул свой пост, временно исполняющим обязанности главы Академии назначен Эдуард Галажинский, сообщается на сайте РАО.

В обращении Зинченко отмечается, что он хочет сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности.

На сайте РАО также опубликовано распоряжение правительства об освобождении Зинченко от занимаемой должности и о назначении Галажинского временно исполняющим обязанности президента Российской академии образования. Галажинский является вице-президентом РАО.

Зинченко был утвержден в должности президента РАО распоряжением правительства РФ 12 декабря 2018 года.

РАО Российская академия образования Юрий Зинченко

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