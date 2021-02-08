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Автобус, бензовоз и несколько автомобилей столкнулись на Кубани

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бензовоз, автобус, грузовик и две легковушки столкнулись в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в понедельник вечером, есть погибший и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"ДТП с участием пяти транспортных средств произошло около 21:00 мск автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин. По предварительной информации, погиб один человек, еще трое госпитализированы с травмами. От удара бензовоз перевернулся, произошел разлив топлива", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в автобусе в момент автоаварии пассажиров не было. В настоящее время движение по автодороге перекрыто.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.

Краснодарский край

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