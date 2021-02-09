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"Совфрахт" не будет признавать вину за работу в Крыму

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская транспортно-логистическая компания "Совфрахт" не исключает потенциальной возможности снятия санкций, но не намерена признавать свою вину, сообщил совладелец и председатель совета директоров "Совфрахта" Дмитрий Пурим.

"Я думаю, что такая возможность, скорее всего, есть, но это сопряжено с очень дорогими затратами на оплату адвокатов, на выплату огромных штрафов и на признание вины", - сказал Пурим в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос, рассчитывает ли компания на снятие санкций.

"Обязательное условие снятия санкций - признание вины. Мы считаем, что нашей вины нет, что мы под санкции попали, выполняя поручения правительства, поэтому позиция и нас, и наших адвокатов, что мы обладаем статусом суверенного иммунитета - эту позицию отстаиваем. Настолько, насколько хватит наших денег, сил и здоровья, будем ее отстаивать", - добавил Пурим.

"Совфрахт" находится под американскими санкциями с 1 сентября 2016 года за то, что компания вела деятельность в Крыму.

Компания контролируется семьей Дмитрия Пурима, оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, осуществляет морские и речные перевозки грузов, услуги по судовому агентированию.

Совфрахт Дмитрий Пурим Крым

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