В Челябинске сорок домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске из-за аварии на теплотрассе во вторник рано утром без отопления и горячей воды оказались 41 жилой дом и девять социальных объектов. Это случилось в Советском районе, уточнили в мэрии.

Авария произошла в 4 утра по местному времени (2:00 по московскому времени). В это время температура в городе опускалась ниже 30 градусов.

В школах отменили уроки в младших классах.

В мэрии рассчитывают, что все починить должны к полудню.

На место выехал начальник управления ЖКХ города Александр Кочерещенко и директор МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети" Роман Шершнев.