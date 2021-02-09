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Две омских школьницы отравились психотропными веществами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Омске выясняют обстоятельства отравлений двух девочек-подростков психоактивными веществами.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 14-летнюю жительницу Октябрьского округа с признаками отравления доставили днем 8 февраля в медицинское учреждение прямо с уроков. На неадекватное поведение подростка обратили внимание учителя.

Второй случай произошел в тот же день вечером: на улице Мельничной случайные прохожие обратили внимание на поведение 15-летней школьницы. Ее также доставили в больницу.

Предварительно установлено, девочки отравились психоактивным веществом. В настоящее время угрозы жизни нет.

По обоим фактам полицейские проводят проверки.

Омск

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