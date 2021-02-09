Аварийно севший на Курилах Ан-12 не получил сильных повреждений
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж и пассажиры военно-транспортного самолета Ан-12 не пострадали в результате инцидента с военно-транспортным самолетом на аэродроме курильского острова Итуруп.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, при посадке в сложных погодных условиях на аэродроме "Буревестник" (остров Итуруп) у Ан-12 подломились носовая и левая стойки шасси.
"Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Самолет значительных повреждений не получил. Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Восточного военного округа", - сообщили военные.
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что военный самолет совершил аварийную посадку на Курилах.
Ан-12 - военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 20 тонн, разработан в украинском КБ Антонова. Предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Экипаж - 6 человек.
Первый полет Ан-12 состоялся в 1957 году, спустя два года самолет был принят на вооружение. Сообщалось, что к 2030 году российские Воздушно-космические силы полностью выведут Ан-12 из эксплуатации.