Аварийно севший на Курилах Ан-12 не получил сильных повреждений

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж и пассажиры военно-транспортного самолета Ан-12 не пострадали в результате инцидента с военно-транспортным самолетом на аэродроме курильского острова Итуруп.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, при посадке в сложных погодных условиях на аэродроме "Буревестник" (остров Итуруп) у Ан-12 подломились носовая и левая стойки шасси.

"Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Самолет значительных повреждений не получил. Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Восточного военного округа", - сообщили военные.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что военный самолет совершил аварийную посадку на Курилах.