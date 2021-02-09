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Дума приняла в I чтении законопроект о контроле за освобождением от призыва

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона о контроле за порядком предоставления отсрочек и освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Законопроект был разработан Минобороны РФ, он необходим для контроля за правильностью предоставления отсрочек и освобождения от призыва по состоянию здоровья, а также для снижения коррупционных рисков при прохождении призывниками медосмотра, сказал, представляя законопроект в Госдуме 9 февраля замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

Он отметил, что законопроект (1058292-7) дает полномочия призывной комиссии субъекта РФ определять основания и правильность предоставления россиянам отсрочек и освобождения от военной службы по состоянию здоровья.

Документ также закрепляет право призывной комиссии при невозможности определить категорию годности призывника и в случае, если гражданин не согласен с результатами обследования в муниципальной комиссии, направлять призывников на контрольное обследование в государственные медорганизации, сказал замминистра.

Он добавил, что "перечень медицинских организаций, куда направляются граждане, будет определяться непосредственно главой соответствующего региона".

Кроме того, устанавливается порядок проведения дополнительного медицинского осмотра призывников непосредственно перед направлением к месту прохождения военной службы, сказал Иванов.

Госдума Тимур Иванов Минобороны РФ

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