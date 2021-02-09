Глава авиаклуба на Ставрополье стал фигурантом дела после прыжка клиента с самодельным парашютом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против президента общественной организации Ставропольского края "Авиационный спортивный клуб", клиент которого получил травму во время прыжка с самодельным парашютом, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, фигурант дела приобрел самодельные парашюты для использования в авиационном спортивном клубе. В сентябре 2020 года он организовал для клиента парашютный прыжок, проведя ему инструктаж и заведомо зная, что используемое устройство не соответствует требованиям безопасности. В результате прыгнувший с таким парашютом мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Дело расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.