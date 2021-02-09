В Петербурге задержали пару, прятавшую наркотики в одежде 4-летнего сына

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Семейную пару, перевозившую наркотики в одежде четырехлетнего сына, задержали в Петербурге, сообщает во вторник ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД остановили ехавший по встречной полосе автомобиль Chery. За рулем находился 42-летний петербуржец, а на пассажирском сидении - его 42-летняя жена с четырехлетним ребенком на руках. Инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение пары, которая явно нервничала.

Мужчину спросили, есть ли у него запрещенные вещества, но внятно ответить он не смог. Его доставили в медучреждение для освидетельствования. В ведомстве отметили, что при досмотре у супругов изъяли наркотические средства растительного и синтетического происхождения, причем часть из них была спрятана в одежде ребенка.

Родителей мальчика задержали, возбудив против них дело о незаконным приобретении и перевозке наркотических средств). Самого ребенка передали бабушке.