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Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки задержан в Твери

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Твери задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск по подозрению в убийстве 13-летней девочки, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

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Там отметили, что следствие планирует просить суд о его аресте.

По данным следствия, 6 февраля в городе Нелидово в квартире было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Следствие предположило, что к убийству девочки причастен 33-летний местный житель - сожитель ее матери, который скрылся с места преступления, забрав из квартиры ценные вещи.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве и краже, подозреваемый был объявлен в розыск.

Тверь

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