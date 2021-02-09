СК начал проверку обстоятельств гибели двух школьниц в Самаре

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту гибели двух школьниц в центре Самары.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, девочки 2010 и 2011 годов рождения были найдены мертвыми на улице в Железнодорожном районе Самары во вторник днем.

"Организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства произошедшей трагедии, климат в семьях погибших детей, школе", - сказал собеседник агентства.

По его данным, СКР по данному факту начал доследственную проверку, прокуратура взяла проверку под контроль.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выезжал прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.