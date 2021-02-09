Выпавшего пассажира насмерть придавило столбом после ДТП под Калугой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фура MAN и УАЗ столкнулись во вторник под Калугой на трассе "Калуга - Перемышль - Белев - Орел - Козельск", один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщил отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, водитель УАЗа поворачивал на заправку, и в этот момент в него врезался большегруз. От удара внедорожник налетел на опору ЛЭП. Пассажир УАЗа выпал из кабины, и его придавило упавшим столбом. Мужчина скончался.

Пострадал еще один пассажир УАЗа.