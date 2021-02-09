Нижегородцы жаловались на неприятный запах в городе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Жители Нижнего Новгорода во вторник обращались в экстренные службы с жалобами на неприятный запах в Сормовском районе города.

"С 15:01 поступило несколько сообщений от нижегородцев о неприятном запахе в районе улиц Мокроусова, Римского-Корсакова, Светлоярская, Василия Иванова", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели отметили, что, по информации от ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород", оборудование работает штатно.

Передвижные лаборатории Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС взяли на месте пробы воздуха, но, по предварительной информации, превышений ПДК (опасных веществ - ИФ) не зафиксировано. С 15:15 запах в воздухе уже не ощущался.

Не в первый раз

Вечером 19 июля 2020 года в экстренные службы стали поступать массовые сообщения о резком запахе газа в различных районах Нижнего Новгорода. Около полусотни нижегородцев пожаловались медикам на ухудшение самочувствия. Спустя некоторое время запах исчез.

Власти региона отмечали, что сразу же проверили организации и объекты на предмет техногенных сбоев, но не выявили проблем. МЧС сообщало, что поскольку на крупных объектах не было аварий, которые могли угрожать жизни и здоровью граждан, то систему общегородского оповещения не задействовали. Прокуратура области в конце сентября сообщила, что источник запаха газа и виновные не установлены.

Аналогичная ситуация с запахом газа наблюдалась в Нижнем Новгороде и в ноябре. Так, утром 7 ноября через единый вызов службы "112" поступали сообщения о запахе газа в Канавинском районе города. Также запах ощущался в Приокском и Сормовском районах.