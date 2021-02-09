Радиоэлектронная отрасль решила заимствовать опыт Ozon для своего маркетплейса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская радиоэлектронная отрасль может задействовать опыт компании Ozon для развития собственного маркетплейса электронной компонентной базы "ЭКБ Маркет". Об этом заявил заместитель председателя коллегии ВПК России Олег Бочкарев в ходе конференции "Закупки в оборонно-промышленном комплексе".

"Приглашаем поделиться опытом на специальном мероприятии", - сказал Бочкарев представителю Ozon, представлявшему на конференции опыт компании по использованию маркетплейса в сегменте b2b.

По словам Бочкарева, созданный в радиоэлектронной отрасли (при участии ФГУП МНИИРИП, ЦНИИ "Электроника", группы компаний "Остек") "ЭКБ Маркет" не решает одной из основных проблем, существующих в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Речь идет о длительном временном промежутке между заказом и его исполнением. То есть, заказчики (головные исполнители) сталкиваются со случаями не своевременного комплектования той или иной аппаратуры электронной компонентной базой. Это приводит к срывам или переносам сроков выполнения ГОЗ и федеральной космической программы (ФКП).

Для решения этой проблемы был использован, в частности, механизм упреждающей закупки компонентной базы с помощью "ЭКБ Маркет". Однако, по словам Бочкарева, в должной мере этот механизм не работает.

Бочкарев считает, что радиоэлектронной отрасли может быть интересен опыт Ozon в части рубрикации/каталогизации продуктов, организации логистики и складских запасов.

Ozon перезапустил направление b2b-продаж в октябре 2020 года. До этого времени юридические лица не могли покупать товары продавцов маркетплейса.

"Развитие b2b-канала – одно из стратегических направлений Ozon в 2021 году, - говорила ранее директор направления B2B-продаж Ozon Татьяна Абрамова. - По нашему опыту, чаще всего бизнес-клиенты покупают в интернете электронику и офисную технику, в то время как маркетплейс может удовлетворить гораздо больше нужд таких заказчиков - от расходных материалов для салонов красоты до комплектующих автомастерских. Для этого мы хотим изменить опыт закупок компаний, сделать его таким же комфортным, простым и выгодным, как у обычных пользователей Ozon, в том числе такими механиками, как возврат НДС".

Ozon основана в 1998 году. На площадке представлено свыше 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon включает 9 фулфилмент-фабрик и более 40 сортировочных центров общей площадью более 230 тыс. кв. м. Компания доставляет заказы более чем в 13,5 тыс. населенных пунктов страны и имеет свыше 12 тыс. точек выдачи заказов по России.

Оборот Ozon в III квартале 2020 года вырос в 2,2 раза - до 44,2 млрд рублей, за 9 месяцев - в 2,4 раза, до 121,6 млрд рублей. По данным на 30 сентября компания имеет 11,4 млн активных пользователей и 18,1 тыс. продавцов. Количество доставленных товаров на 30 сентября составило 44,3 млн.

Сейчас Ozon на 42,999% принадлежит ПАО АФК "Система" (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.