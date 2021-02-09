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Дагестанец получил 10 лет за убийство председателя иудейской общины Буйнакска

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Буйнакский городской суд в Дагестане вынес приговор в отношении местного жителя по делу об убийстве председателя городской иудейской общины, сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде региона.

Житель города Буйнакска Артур Абдуллаев судом приговорен к 10 годам колонии особого режима по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"Несколькими ударами кулаков по различным частям тела Абдуллаев нанес телесные повреждения председателю иудейской общины города Изгиягу Пашаеву, в результате чего последний скончался", - сказал собеседник агентства.

По версии суда, 13 марта 2020 года в Буйнакске к Абдуллаеву домой пришел Пашаев, и в ходе общения во дворе дома между ними произошел конфликт, переросший в драку. В результате Абдуллаев избил Пашаева. Он был госпитализирован без сознания. Через несколько дней мужчина скончался, не приходя в себя, уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что они были ранее знакомы.

Дагестан Буйнакск

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