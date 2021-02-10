Ураганный ветер сорвал кровли с домов и повредил автомобили в Магадане

Ученикам 1-8 классов разрешили не ходить в школу

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Порывы ветра в Магадане достигают 30 м/c, стихия сняла кровли с жилых домов, разрушила строительные конструкции и повредила автомобили.

"Поступают сообщения из разных точек областного центра о повреждениях строительных конструкций, рекламных щитов, разнесенном по улицам крупном мусоре. Ветер сильный, порывы достигают порядка 30 м/с, поэтому и пешеходам, и водителям необходимо соблюдать осторожность при передвижении по городу", - сообщается на сайте мэрии Магадана.

В социальных сетях жители города публикуют фото и видео последствий стихии. По сообщениям очевидцев, ветер срывает крыши с жилых домов и торговых центров, разносит мусор и мешает пешеходам передвигаться по улицам, заставляя их цепляться за столбы у дороги. На одной из улиц города ураганный ветер обрушил на припаркованные автомобили с крыши дома строительные материалы. Также стихия сорвала обшивку со стелы на въезде в город.

На сайте мэрии отмечается, что все службы находятся в режиме повышенной готовности, сформированы резервные аварийные бригады на случай повреждения коммунальных сетей, а также проработан вопрос уборки разнесенного по городским улицам мусора.

Родителям учащихся 1-8 классов рекомендуется не отправлять детей в школу.