Ученые обнаружили в обитателях Японского моря вещество для лечения рака

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Приморье и университета Женевы нашли способ получать производное порфирина для лечения рака из обитающего в Японском море иглокожего, открытие расширит возможности противораковой терапии и сделает лечение доступнее.

"Нам удалось получить его (соединение) простым методом из природного источника. Открытие может послужить делу развития биомедицины и, в частности, разработкам в области таргетированной антираковой терапии, основанной на натуральных соединениях", - сообщил заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев, на его слова ссылается пресс-служба.

Отмечается, что ученым ДВФУ вместе с коллегами из университета Женевы удалось выделить соединение из представителя иглокожих - офиуры, добытой на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русский. Выделенное производное порфирина прежде не считалось соединением природного происхождения, обычно вещество синтезируют в лабораториях.

Открытие позволит не только расширить возможности терапии в лечении рака груди и других форм заболевания, но и сделает процедуру доступнее.

"Если медицинская эффективность открытого нами вещества будет доказана, вполне возможно масштабировать его производство из природных источников с привлечением методов марикультуры, или же оптимизировать на его основе существующие методы синтеза, упростив и удешевив их", - отметил Катанаев.

Ученым предстоит выяснить, вырабатывают ли офиры соединения порфирина сами по себе или в результате определенных диетических "предпочтений". Также специалистов интересует, синтезируют ли иглокожие соединения на всем обширном ареале своего обитания или же это локальное явление в районе острова Русский.