Владелец агрохолдинга "Равис" осужден за ДТП с пострадавшими

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Челяблинской области Агряшский районный суд приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего первого вице-губернатора, владельца агрохолдинга "Равис" Андрея Косилова по делу о ДТП с тяжелыми пострадавшими, сообщила региональная прокуратура.

Суд и следствие установили, что 28 июля 2019 года Косилов на Lexus GX400 выехал на встречную полосу на участке дороги, где запрещен обгон, и столкнулся с Lada. 22-летний водитель Lada и его 21-летняя пассажирка получили тяжелые травмы, девушка долго лежала в коме. Еще один пассажир, 24-летний молодой человек, получил вред здоровью средней степени тяжести.

ДТП произошло в Аргаяшском районе, между городом Карабаш и селом Байрамгулово. Установлено, что в момент столкновения Косилов был трезв.

Суд назначил ему два года ограничения свободы, дополнительно запретив садиться за руль в течение двух лет. Также суд удовлетворил гражданские иски к Косилову от потерпевших на 300 000 и 1 млн рублей. Бизнесмен признан виновным по ч.1 ст.264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к двум годам ограничения свободы".

До апреля 2010 года Косилов был первым вице-губернатором Челябинской области.