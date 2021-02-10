Псковский военный осужден на 5 лет за хищение имущества на 63 млн руб.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего ВВС и ПВО виновным в мошенничестве на сумму 63 млн рублей. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что майор в составе организационной группы незаконно списал и похитил летно-техническое обмундирование, хранящееся на складах авиационных полков 6 армии ВВС и ПВО. Ущерб государству оценили в сумму более 63 млн рублей.

Преступление было раскрыто сотрудниками Управления ФСБ России по Западному военному округу.

Военнослужащий приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее был вынесен приговор другому фигуранту дела. Военнослужащий 6 армии ВВС и ПВО, сержант приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания.