Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Псковский военный осужден на 5 лет за хищение имущества на 63 млн руб.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего ВВС и ПВО виновным в мошенничестве на сумму 63 млн рублей. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что майор в составе организационной группы незаконно списал и похитил летно-техническое обмундирование, хранящееся на складах авиационных полков 6 армии ВВС и ПВО. Ущерб государству оценили в сумму более 63 млн рублей.

Преступление было раскрыто сотрудниками Управления ФСБ России по Западному военному округу.

Военнослужащий приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее был вынесен приговор другому фигуранту дела. Военнослужащий 6 армии ВВС и ПВО, сержант приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания.

Псковская область Минобороны

Новости

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

ЦИК сдвинул на май сроки эксперимента с онлайн-голосованием

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Трутнев призвал построить НПЗ для восполнения дефицита бензина в ДФО

Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям

Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям

В РФ приостановили проектирование сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей"

Хабаровский край попросил зафиксировать за его НПЗ объемы продаж бензина

Хабаровский край попросил зафиксировать за его НПЗ объемы продаж бензина

В РФ зафиксирован минимальный прирост случаев COVID с середины октября

В РФ зафиксирован минимальный прирост случаев COVID с середины октября

СП Сбербанка и Cognitive исключило беспилотные системы из приоритетов

МИД РФ счел, что акция ФБК с фонариками придумана под влиянием Запада

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');