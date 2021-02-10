Суд отправил в колонию жителя Буйнакска за убийство раввина

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Буйнакский городской суд приговорил к десяти годам колонии особого режима Артура Абдуллаева по делу об избиении местного раввина Изгияга Пашаева, который умер от травм, сообщили в Верховном суде Дагестана.

Абдуллаев признан виновным по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что преступление было совершено в Буйнакске, дома у Абдуллаева 13 марта 2020 года. Председатель городской иудейской общины Пашаев пришел к Абдуллаеву. Ранее они были знакомы. Во дворе они поссорились, подрались и хозяин дома нанес гостю "несколько ударов кулаком по различным частям тела". Тот умер в больнице через несколько дней, не приходя в сознание.