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Водитель в Приамурье испугался полиции и врезался в торговый павильон

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Водитель на легковом автомобиле в Амурской области врезался в торговый павильон, пытаясь избежать встречи с полицией, пострадали два человека, сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел на одной из улиц в поселке Магдагачи. Водитель заметил впереди на дороге наряд ДПС, увеличил скорость, но не справился с управлением и врезался в торговый павильон.

В результате ДТП травмированы два человека, находившихся в помещении. Пострадавшие доставлены в больницу.

Водитель 1982 года рождения задержан. Как выяснилось, он был лишен права управления. Мужчина пояснил, что увидев автопатруль, решил скрыться от полиции. В крови виновника аварии обнаружены следы марихуаны.

Амурская область ДТП

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