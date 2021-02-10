Водитель в Приамурье испугался полиции и врезался в торговый павильон

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Водитель на легковом автомобиле в Амурской области врезался в торговый павильон, пытаясь избежать встречи с полицией, пострадали два человека, сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел на одной из улиц в поселке Магдагачи. Водитель заметил впереди на дороге наряд ДПС, увеличил скорость, но не справился с управлением и врезался в торговый павильон.

В результате ДТП травмированы два человека, находившихся в помещении. Пострадавшие доставлены в больницу.

Водитель 1982 года рождения задержан. Как выяснилось, он был лишен права управления. Мужчина пояснил, что увидев автопатруль, решил скрыться от полиции. В крови виновника аварии обнаружены следы марихуаны.