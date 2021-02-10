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Пропавшую в Иркутске девочку нашли в застрявшем лифте

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Иркутске во вторник днем пропала восьмилетняя школьница. Полицейские нашли ее в застрявшем лифте, где она провела больше семи часов, сообщили в региональном управлении МВД.

Родители девочки вечером 10 февраля заявили в полицию, что она пропала. По их словам, в 12:30 она вышла из школы, но до дома не дошла.

Ориентировку на ребенка дали всем наружным отрядам. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняли, с кем девочка дружит, и опрашивали родителей и других родственников пропавшей. Сотрудники других подразделений отрабатывали возможные маршруты ребенка и проверяли дворы, подъезды и опрашивали жильцов разных домов.

Через час после начала активных поисков патрульные обнаружили школьницу в подъезде собственного дома: она застряла в лифте и провела там больше семи часов.

Оказалось, что когда она вошла в лифт, чтобы подняться на свой этаж, в подъезде отключился свет.

"Сотовая связь не ловила, а призывы о помощи никто не слышал. С помощью работника аварийной службы, стражи порядка извлекли испуганную школьницу из закрытого помещения, после чего передали родителям", - заключили в ГУ МВД.

Иркутск МВД

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