Летевший в Махачкалу самолет сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Махачкалу, в среду совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за проблем со здоровьем у пассажира, сообщает пресс-служба волгоградского аэропорта.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва - Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:42 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров, который после посадки был передан в медучреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения.