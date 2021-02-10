В Орле отлетевший при ремонте моста кусок металла вонзился школьнику в бок

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту травмирования школьника при ремонтных работах на Красном мосту в Орле. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Предварительно установлено, что при демонтаже рельс на мосту отлетевший в сторону кусок металла попал в проходящего мимо ребенка. Школьника госпитализировали.

Прокуратура в ходе проверки намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность людей при проведении работ на данном объекте.

По данным местных СМИ, девятиклассник гулял вместе со своим другом по пешеходной зоне Красного моста, в это время рядом рабочие резали металл. Кусок от него отлетел и вонзился ребенку в бок. Ему провели операцию.

На сайте администрации города Орла сообщается, что в связи с ремонтными работами с 1 февраля транспортное движение по Красному мосту закрыто. К апрелю для пешеходов подрядчик должен соорудить временный пешеходный мост, а до тех пор пешеходам разрешено движение по существующему Красному мосту.