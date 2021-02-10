Чиновники поучаствовали в драке со стрельбой в дагестанском селе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Более десяти человек стали участниками конфликта со стрельбой в Цунтинском районе Дагестана, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Конфликт с участием более десяти человек произошел в селе Кидеро накануне. По имеющейся информации, в беспорядках участвовали чиновники невысокого ранга - сторонники главы района. Один из молодых людей стрелял из травматического оружия, никто не пострадал, раненых нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всех участников конфликта полиция доставила в отдел полиции, установили личности, изъяли травматический пистолет и отпустили.