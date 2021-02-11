В поселке Олений Рог-2 при пожаре погибли четверо

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Тверской области в поселке Олений Рог-2 Пеновского района сгорел строительный вагончик, в нем нашли четыре трупа, сообщили в региональном управлении СКР. Началась доследственная проверка.

Следователи выясняют личности погибших, опрашивают жителей поселка.

В областном управлении МЧС сообщили, что сигнал о пожаре в поселке поступил в 22:33 в среду. Пожар полностью потушили в 23:18. В вагончике обгорела кровля и внутренняя отделка на площади 8 квадратных метров. Причина пожара еще не установлена.