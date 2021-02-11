В Новосибирске подростков избили из-за сломанного снеговика

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске началась доследственная проверка по факту избиения двух подростков, сообщили в СК.

По предварительным данным следствия, в Ленинском районе у школы в воскресенье около пяти часов вечера два подростка ломали снеговика у школы. Мимо проезжал автомобиль. Водитель вышел, подошел к подросткам и побил их.

Следователи выясняют причину конфликта и личность подозреваемого. Ему могут вменить п. "а" ч. 1 ст.213 УК (хулиганство с применением насилия к гражданам).

Нападение попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, чтомужчина сначала тащит двух подростков за шиворот, затем бросает на землю и бьет их. Одного из подростков он поднимает и снова швыряет на снег. Находящиеся рядом другие подростки отходят подальше.