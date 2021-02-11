У ивановской пенсионерки из стиральной машины украли 4,5 млн рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Иванове разыскивают неизвестных, похитивших у 81-летней жительницы областного центра почти 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Домой к пожилой женщине пришли двое мужчин и предложили приобрести дешевую бытовую технику. Пенсионерка согласилась купить телевизор, газовую плиту, пылесос и микроволновую печь, заплатив за все 35 тыс. рублей.

Через некоторое время женщина обнаружила, что у нее пропали все сбережения, которые хранились в кладовке в старой стиральной машине. Сумма похищенных средств составила 4 млн 440 тыс. рублей.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).