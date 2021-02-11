Блогер из Читы осужден за призывы бойкотировать режим самоизоляции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Читы признал виновным по двум статьям уголовного кодекса жителя города, который весной прошлого года в интернете призывал нарушать режим самоизоляции.

"В апреле 2020 года житель Читы под сетевым псевдонимом разместил на своем канале, доступном широкому кругу лиц, видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, а также (...) применению насилия в отношении представителей власти", - сообщает региональное управление СК РФ.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что нарушения закона связаны с карантинными ограничениями. "Блогер агитировал не соблюдать самоизоляцию и пойти всем на Радоницу", - уточнил собеседник агентства.

Житель Читы 1978 года рождения признан виновным по ч. 3 ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщалось, в апреле прошлого года в ряде регионов прошли "онлайн-митинги", связанные с карантином из-за COVID-19. Их участники призывали прекратить режим самоизоляции, "простить кредиты", отменить платежи за ЖКХ, а также ввести режим ЧС.