Кремль не ответил на вопрос о назначении Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментария информацию о том, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали возможность назначения российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева на должность госсекретаря Союзного государства.

"Вы знаете, что мы никогда не комментируем кадровые дела, поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РБК со ссылкой на источники сообщило в четверг, что Москва и Минск обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства. Близкий к правительству РФ собеседник издания сказал, что 77-летний Григорий Рапота уйдет в отставку в ближайшее время. Его место займет Мезенцев.