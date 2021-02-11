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В Крыму пытаются остановить застройку прибрежного парка с братской могилой

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Крыма организовала проверку исполнения требований закона при планировании застройки территории Пионерского парка в южнобережном поселке городского типа Алупка (Ялта).

Ведомство оценит законность приобретения права собственности на земельные участки в границах парка и возможности строительных работ. "Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества", - сообщается на сайте прокуратуры Крыма в четверг.

Ранее тему застройки парка подняли местные жители и общественники. Их возмутили планы по строительству многоэтажки в зеленой зоне с братской могилой советских солдат. Глава администрации Ялты Янина Павленко поддержала активистов.

Как пояснила сити-менеджер в фейсбуке, статуса парка у Пионерского уже нет: еще в украинские времена его поделили на 10 участков площадью от 6 до 80 соток. Часть из них находятся в частной собственности, часть – в стадии дооформления документов. На самом большом участке запланировано строительство многоквартирного жилого дома на основании ранее выданных документов, однако власти Ялты готовят отказ "в завершении оформления прав".

Павленко также сообщила, что инициирована процедура создания зоны особо охраняемой природной территории местного значения. Так как это длительный процесс, она потребовала от подчиненных не допустить незаконную вырубку деревьев.

Пионерский парк был заложен в Алупке около 50 лет назад. На его главной аллее установлена стела, увенчанная пятиконечной звездой – это братская могила советских воинов, погибших при освобождении Крыма.

Крым

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