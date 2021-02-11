СвЖД запустила туристический поезд по местам казни членов царской семьи

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал РЖД) сообщила, что с 20 февраля запустит туристический поезд "Императорский маршрут", который по выходным будет возить туристов между Екатеринбургом и Алапаевском. Прокатиться смогут только те, кто купит путевки у оператора проекта "Императорский маршрут".

Проект охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. Семья Николая II была расстреляна в Екатеринбурге в доме Ипатьева. В Алапаевске нескольких членов императорской семьи живыми сбросили в шахту железного рудника, а затем забросали гранатами.

Туристический поезд будет курсировать между двумя городами по специальному расписанию, с минимальным количеством промежуточных остановок. В нем оборудовали фотозону с интерьером николаевских времен, там можно будет сфотографироваться в историческом костюме. Пассажирам также предложат аудиогид с подробным рассказом о династии Романовых.

Для маломобильных граждан в поезде есть подъемник для коляски и специальное купе.

Первый поезд, оформленный в фирменном стиле туристического проекта "Императорский маршрут", Свердловская железная дорога запустила в 2018 году на пригородном направлении Тюмень – Тобольск. Ежегодно он перевозит более 100 000 пассажиров.