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Привязывание пенсионерок к больничным койкам повлекло уголовное дело

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по следам публикаций о том, что в Новоалтайской городской больнице в "красной зоне" двух пенсионерок привязывали к кроватям, сообщили "Интерфаксу" в управлении СК по Алтайскому краю.

Дело возбуждено по статьям о ненадлежащем оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК) и о незаконном лишении свободы (п. "ж" ч.2 ст.127 УК).

"По данным следствия, в декабре 2020 года сотрудники КГБУЗ "Городская больница г.Новоалтайска" оказывали услуги не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а так же совершили незаконное лишение свободы, не связанное с похищением в отношении нескольких лиц, находящихся в учреждении на лечении", - говорится в пресс-релизе.

Местное информагентство "Банкфакс" сообщило, что жительница Новоалтайска рассказала в соцсетях, что ее бабушку 24 декабря положили в больницу с коронавирусом, и на третий день оказалось, что ее привязывали к кровати, не разрешали вставить, не кормили и не поили. В той же палате находилась еще одна привязанная пенсионерка. В СК на это пожаловался депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов. Замглавврача больницы Наталья Дуга сказала "Банкфаксу", что пациенток в "красной зоне" действительно привязывали из-за "ярко выраженной деменции и неоднократных попыток покинуть палату" для их же блага.

коронавирус Новоалтайск СКР Алтайский край Даниил Бессарабов

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