На Сахалине на женщину с ребенком с крыши дома упала наледь

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Наледь обрушилась с крыши многоквартирного дома в Южно-Сахалинске на женщину с трехлетним ребенком, проводится проверка.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку. Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Местным СМИ женщина рассказала, что ребенок не ранен, так как она закрыла его, при этом пострадавшая получила рваные раны головы. По ее словам, наледь обрушилась на них с крыши девятиэтажного дома.