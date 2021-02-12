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На Сахалине на женщину с ребенком с крыши дома упала наледь

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Наледь обрушилась с крыши многоквартирного дома в Южно-Сахалинске на женщину с трехлетним ребенком, проводится проверка.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку. Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Местным СМИ женщина рассказала, что ребенок не ранен, так как она закрыла его, при этом пострадавшая получила рваные раны головы. По ее словам, наледь обрушилась на них с крыши девятиэтажного дома.

Южно-Сахалинск Сахалин

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