"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Метель и усиления ветра ожидаются в Подмосковье в пятницу, 12 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области сегодня объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снегопада, метели и порывистого ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Обильные осадки начались ночью, до 7 см снега уже выпало в Кашире, Серпухове, Озёрах и Ступине. Пик снегопада ожидается в 12 часов дня, синоптики прогнозируют, что сугробы могут вырасти до 50 см.

В ведомстве призывают автомобилистов на период снегопадов отказаться от поездок на личном транспорте и не парковаться на проезжей части.

Дорожные и коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. По поручению губернатора мобилизовано рекордное число ресурсов с начала зимы. Также в регионе работает круглосуточный штаб по межведомственному взаимодействию между дорожными, коммунальными и экстренными службами.