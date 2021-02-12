Суд обязал "Мегафон" убрать кабель с участка сибиряка

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирской области Болотнинский районный суд обязал оператора связи "Мегафон" убрать кабель с участка, находившегося в частной собственности. Это решение принято по иску хозяина участка, сообщили в пресс-службе суда. Он требовал устранения препятствий в пользовании этой землей.

В иске говорится, что "Мегафон" проложил кабель через этот участок, не получив на это разрешения собственника земли и не заключив с ним договор об аренды. Получилось, что компания использовала чужую недвижимость в своих целях.

Суд обязал оператора демонтировать кабель, переложив его за границу участка истца.

В пресс-службе ПАО "Мегафон" "Интерфаксу" сообщили, что при монтаже оптоволоконного кабеля в 2014 году подрядчик допустил ошибку - на несколько метров отклонился от выделенного коридора и зашел на частную территорию. Это обнаружилось через пять лет.

"Как только это стало известно, компания предложила владельцу земли урегулировать разногласия, однако собственник участка обратился в суд. Компания в установленные сроки исполнит решение суда. Демонтаж линии никак не повлияет на качество связи для абонентов в регионе", - отметили в "Мегафоне".